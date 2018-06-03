Trama del film Roberto rossellini - piu' di una vita

Nel 1956, Roberto Rossellini è in piena crisi personale e artistica. I suoi recenti film con Ingrid Bergman sono falliti, il loro matrimonio si sta disgregando e la stampa è implacabile. Quando Bergman ritorna a Hollywood, Rossellini accetta un invito del primo ministro indiano Nehru per documentare i progressi dell'India. Con i dubbi e una valigia piena di spaghetti, si mette in viaggio per trovare in India una rinascita creativa ed emotiva, ispirata da una cultura che bilancia tradizione e modernità.

