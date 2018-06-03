Seleziona un'opzione
Dopo aver risolto il caso più importante nella storia di Zootropolis, i poliziotti alle prime armi Judy Hopps e Nick Wilde scoprono che la loro collaborazione non è così solida come pensavano quando il capo Bogo ordina loro di unirsi al programma di consulenza "Partners in Crisis". Ma non ci vuole molto perché la loro collaborazione venga messa a dura prova quando si ritrovano sulle tracce tortuose di un mistero legato all'arrivo di un serpente velenoso nella metropoli degli animali.
