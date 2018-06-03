Trama del film The age of disclosure

Il regista Dan Farah ha riunito 34 alti funzionari del governo, dell'esercito e dell'intelligence degli Stati Uniti, disposti a rivelare che negli ultimi 80 anni le informazioni sull'esistenza di forme di vita intelligenti non umane siano state nascoste al grande pubblico, e che sia in atto una vera e propria guerra segreta fra le nazioni per decodificare le tecnologie aliene in loro possesso.

Sei un blogger? Copia la scheda del film