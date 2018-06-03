Trama del film About luis

Il film si svolge a Stoccarda e vede protagonista il tassista Jens (Max Riemelt). La sua vita si svolge quasi interamente all'interno del suo taxi, anche i suoi rapporti con la famiglia trovano spazio solo nella sua auto, tra un cliente e l’altro. Sua moglie Costanze (Natalia Rudziewicz) deve raggiungerlo lì se vuole parlare con lui faccia a faccia, e i loro rapporti intimi si consumano per lo più in macchina. Questo equilibrio è evidentemente precario, e quando si presenta un problema, la famiglia entra facilmente in crisi. È quello che succede quando loro figlio Luis inizia a subire atti di bullismo a scuola. Il motivo principale sembra essere il suo zaino, giudicato troppo femminile per un maschio perché decorato con unicorni.

Sei un blogger? Copia la scheda del film