Trama del film Articolo 1

Il documentario rende omaggio alle vite spezzate sul lavoro, invitando a non dimenticare e a restituire dignità a chi troppo spesso viene considerato solo un numero, anziché un essere umano. Il film apre e chiude con gli interventi di due figure da anni impegnate sul tema delle morti e degli infortuni sul lavoro: il giornalista Marco Patucchi e il magistrato Bruno Giordano. Il documentario racconta tre storie, tre ferite aperte. Raffaella, camionista rimasta paralizzata dopo un incidente sul lavoro. Lucia, vedova con due figli a seguito del crollo del cantiere in cui lavorava il marito. E Sandro, operaio morto in una cartiera toscana. Il film dà voce non solo alle vittime, ma anche a chi resta: familiari, colleghi e testimoni. Racconta la perdita non come dato statistico, ma come trauma che attraversa intere vite, un vuoto che si allarga nel quotidiano. Articolo 1 restituisce volto e parola a chi troppo spesso resta invisibile, trasformando la denuncia in ascolto e la memoria in atto politico e umano.

