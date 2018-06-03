il mio nome e' nevenka regia di Icíar Bollaín Spagna, Italia 2025
il mio nome e' nevenka (2025Film Novità

locandina del film IL MIO NOME E' NEVENKA

Titolo Originale: SOY NEVENKA

RegiaIcíar Bollaín

InterpretiMireia Oriol, Urko Olazábal, Ricardo Gómez, Lucía Veiga, Font García, Martxelo Rubio, Carlos Serrano, Luis Moreno, Mabel del Pozo, Pepo Suevos, Mercedes del Castillo, Candela Díaz Sanz, Mirena Nafarrate, Esther Isla, Javier Gálego, Xavier Estévez, Javier Pérez-Acebrón, Ana López Segovia, Arantxa Zambrano, David Blanka, Lucía Poveda, Leire Zuazua, Ion Sagarzazu, Inge Ugarte, Javier Navares, Juan Erro, Sofía Zallio, Xabin Fernández Zubeldia, Jon Casamayor, Iñigo Elzo, José Agustín Coco

Durata: h 1.52
NazionalitàSpagna, Italia 2025
Generebiografico
Al cinema nel Novembre 2025

•  Altri film di Icíar Bollaín

Trama del film Il mio nome e' nevenka

Nell'anno 2000, Nevenka Fernández, 24 anni, Assessore alle Finanze del Consiglio Comunale di Ponferrada, subì una persecuzione implacabile, sia sentimentale che professionale, da parte del sindaco, un uomo abituato a fare la sua volontà politicamente e personalmente. Non si decide mai a denunciare, anche se sa che dovrà pagare un prezzo molto alto: il suo ambiente non la sostiene, la società di Ponferrada le volta le spalle e i media la sottopongono a un processo pubblico. Una storia ispirata a fatti reali che trasforma la sua protagonista in una pioniera, portando per la prima volta in tribunale un politico influente e popolare per molestie sessuali e sul posto di lavoro.

IL MIO NOME E' NEVENKA

AUTUMN IN NEW YORK
rain - voto: 4

Locandina del film AUTUMN IN NEW YORKFilm banale, retorico e noioso: insomma due palle micidiali. Richard Gere e Wynona Ryder qui sono irritanti al limite del concepibile, mentre Vera Farmiga e J. K. Simmons, due attori che avrebbero potuto risollevare la pellicola, sono sfruttati poco e male. Insomma non c'è quasi nulla di buono,...

Ultimo post blog

OSCAR 2018
3/6/2018 10:08:03 AM - Kater

Si è celebrata il 4 marzo 2018 la 90° edizione della Cerimonia degli Oscar, al Dolby Theatre di Los Angeles. Ecco l'elenco completo degli Oscar 2018, con i relativi vincitori (in grassetto). MIGLIOR FILM La forma dell'acqua - The shape of water - Guillermo del Toro e J. Miles Dale Chiamami col t...

Speciale SHOKUZAISpeciale SHOKUZAI
A cura di The Gaunt

Ultime recensioni inserite

in sala


IL MAESTRO (2025)
Locandina del film IL MAESTRO (2025) Regia: Andrea Di Stefano
Interpreti: Pierfrancesco Favino, Tiziano Menichelli, Giovanni Ludeno, Dora Romano, Paolo Briguglia, Valentina Bellè, Edwige Fenech
Genere: commedia

Recensione a cura di The Gaunt
A HOUSE OF DYNAMITE
Locandina del film A HOUSE OF DYNAMITE Regia: Kathryn Bigelow
Interpreti: Idris Elba, Rebecca Ferguson, Gabriel Basso, Jared Harris, Tracy Letts, Anthony Ramos, Moses Ingram, Jonah Hauer-King, Greta Lee, Jason Clarke
Genere: thriller

Recensione a cura di The Gaunt

archivio


SEPTEMBER 5 - LA DIRETTA CHE CAMBIO' LA STORIA
Locandina del film SEPTEMBER 5 - LA DIRETTA CHE CAMBIO' LA STORIA Regia: Tim Fehlbaum
Interpreti: John Magaro, Leonie Benesch, Peter Sarsgaard, Ben Chaplin, Zinedine Soualem, Georgina Rich, Corey Johnson, Marcus Rutherford, Daniel Adeosun, Benjamin Walker, Ferdinand Dörfler, Solomon Mousley, Caroline Ebner, Daniel Betts, Leif Eduard Eisenberg, Sebastian Jehkul, Rony Herman, Jeff Book, Robert Porter Templeton, Stephen Fraser, Leon Dragoi, Doris Meier, Mark Ruppel, Christine Ulrich, Günther Wernhard, Antje Westermann, Harry Waterstone, Andreas Honold, Stefan Mittermaier
Genere: drammatico

Recensione a cura di The Gaunt
NOSFERATU (2024)
Locandina del film NOSFERATU (2024) Regia: Robert Eggers
Interpreti: Lily-Rose Depp, Nicholas Hoult, Bill Skarsgård, Aaron Taylor-Johnson, Willem Dafoe, Emma Corrin, Ralph Ineson, Simon McBurney, Adéla Hesová, Milena Konstantinova, Stacy Thunes, Gregory Gudgeon, Robert Russell, Curtis Matthew, Claudiu Trandafir, Georgina Bereghianu, Jordan Haj, Kateřina Bílá, Maria Ion, Tereza Dušková, Liana Navrot, Mihai Verbintschi, Karel Dobrý, Andrei Sergeev, Matěj Beneš, Marek Pospíchal, Jan Filipenský, Alex East, Christian Dunckley Clark
Genere: horror

Recensione a cura di Harpo

Ultima biografia inserita

GAEL GARCIA BERNALGAEL GARCIA BERNAL
Nato a: Guadalajara - Jalisco - Messico
il: 30/11/1978

Biografia a cura di luisa75

UN BLOG DA CANI - STAGIONE 1
regia di Neal Israel, Shelley Jensen e altri

Novità e Recensioni

