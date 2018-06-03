Seleziona un'opzione
Nell'anno 2000, Nevenka Fernández, 24 anni, Assessore alle Finanze del Consiglio Comunale di Ponferrada, subì una persecuzione implacabile, sia sentimentale che professionale, da parte del sindaco, un uomo abituato a fare la sua volontà politicamente e personalmente. Non si decide mai a denunciare, anche se sa che dovrà pagare un prezzo molto alto: il suo ambiente non la sostiene, la società di Ponferrada le volta le spalle e i media la sottopongono a un processo pubblico. Una storia ispirata a fatti reali che trasforma la sua protagonista in una pioniera, portando per la prima volta in tribunale un politico influente e popolare per molestie sessuali e sul posto di lavoro.
IL MIO NOME E' NEVENKA
