Trama del film Un inverno in corea

Il film racconta l’incontro, nel cuore gelido della costa coreana, tra Soo-Ha (Bella Kim), una giovane donna franco-coreana, e Yan Kerrand (Roschdy Zem), illustratore francese in cerca d’ispirazione. La ragazza si occupa della cucina in un piccolo albergo e apre al misterioso ospite le porte della cultura locale, incluse le seduzioni culinarie. Nel silenzio della cittadina di Sokcho, sospesa tra mare e terra, nasce tra i due un legame fragile fatto di piccoli gesti, disegni e piatti condivisi, che apre alla protagonista interrogativi sulla propria identità, sulla propria fisicità e su un padre mai conosciuto.

