Trama del film Sognando rosso

Sognando Rosso è il film documentario che racconta la vita straordinaria di Luca Cordero di Montezemolo, l’uomo che ha trasformato la Ferrari in un simbolo globale. Diretto da Manish Pandey, già premiato ai BAFTA per Senna, il film ripercorre la carriera di uno dei manager italiani più influenti del nuovo millennio. Il documentario esplora l’anima del Cavallino Rampante: un marchio che, sotto la guida di Montezemolo, è diventato sinonimo di eccellenza e passione.

Sei un blogger? Copia la scheda del film