Seleziona un'opzione
Due amici di lunga data: uno gestisce un centro di aiuto e recupero per adolescenti in difficoltà e reduci da un passato complicato, l'altro dirige una casa di riposo per anziani. Per una serie di coincidenze fortuite, tuttavia, le attività gestite dai due amici si ritrovano a dover condividere la stessa struttura, creando inizialmente una grandissima confusione.
|Voto Visitatori:
|7,00 / 10 (1 voti)
|Grafico
Ordine elenco: Data Media voti Commenti Alfabetico
in sala
archivio