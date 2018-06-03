tony, shelly e la luce magica regia di Filip Pošivac Ungheria, Slovacchia, Repubblica Ceca 2023
tony, shelly e la luce magica (2023)

locandina del film TONY, SHELLY E LA LUCE MAGICA

Titolo Originale: TONDA, SLÁVKA A KOUZELNÉ SVĚTLO

RegiaFilip Pošivac

InterpretiMichael Polák, Antonie Baresová, Ivana Uhlírová, Matej Hádek, Jana Plodková, Pavel Novy, Jaroslav Plesl, Sabina Remundová, Eva Holubová, Linda Kristálová

Durata: h 1.20
NazionalitàUngheria, Slovacchia, Repubblica Ceca 2023
Genereanimazione
Al cinema nel Dicembre 2025

•  Altri film di Filip Pošivac

Trama del film Tony, shelly e la luce magica

Tony (in originale Tonda), 11 anni, è nato con una caratteristica unica: brilla. Il ragazzino trascorre le sue giornate a casa, nel suo bunker coperto, e sogna di avere un amico. Prima di Natale, una strana ragazza di nome Shelly si trasferisce a casa sua e sconvolge il suo mondo. Insieme, si imbarcano in un'avventurosa ricerca dell'origine dei misteriosi fasci di oscurità che risucchiano la luce del sole fuori dalla loro casa.

TONY, SHELLY E LA LUCE MAGICA

