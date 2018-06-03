Trama del film Radio solaire - radio diffusion rurale

Bolognese, 80 anni, ex operaio e sindacalista, tecnico formatosi nel periodo d’oro delle radio libere, Giorgio Lolli è da considerarsi a tutti gli effetti il padre della radiofonia privata africana. Negli oltre quarant’anni passati in Africa, tra colpi di stato e rivolte più o meno riuscite, Monsieur Lollì installa più di 500 emittenti dal Togo al Mali, dal Senegal al Burkina Faso passando per Mozambico, Benin ed Eritrea. Con la sua impresa, la Solaire, è il primo a costruire radio FM in Africa, utilizzando trasmettitori a bassa potenza e alla portata di tutti, dall’accampamento berbero dove non arriva la corrente elettrica alle comunità contadine del Sahel che si scambiano così informazioni sul meteo o sul prezzo del cotone. Il racconto si chiude con le trasmissioni di Radio Solaire Livorno, una radio pirata costruita nel 2021 per una comunità multietnica della città toscana.

