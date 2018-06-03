Trama del film Tua madre

Che cos’è una mamma? Dania, 25 anni, scopre di essere incinta e decide di trasformare la sua incertezza in un film, incontrando donne di età, storie e visioni diverse, ascoltando come ciascuna di loro vive, o ha scelto di non vivere, la maternità. Tua Madre diventa così un viaggio personale e collettivo che attraversa paure, desideri e ruoli imposti, mettendo in discussione l’immagine ideale e socialmente imposta della madre. Con ironia e sensibilità, il film indaga luci e ombre del mito della “mamma”.

