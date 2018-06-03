Trama del film Put your soul on your hand and walk

Il racconto intimo di un'amicizia nata tra due donne e due protagoniste: la regista iraniana Sepideh Farsi e la giovane fotoreporte Palestinese Fatma Hassona. Un legame che si fa strada attraverso uno schermo, un affetto coltivato a distanza, tra le macerie di Gaza. Insieme hanno costruito questo film, Ma Fatima Hassona non ha potuto vederlo finito. Perché il 15 aprile è stata uccisa, insieme a a parte della sua famiglia, in un bombardamento israeliano.

Sei un blogger? Copia la scheda del film