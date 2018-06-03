Trama del film Ammazzare stanca

Inizio degli anni 70. Il giovane Antonio Zagari è l'erede designato del padre Giacomo, temuto boss della ndrangheta calabrese trapiantato al nord, in Lombardia. Antonio ha già ucciso per conto del genitore, ma dopo l'ennesimo atto orrendo capisce, e finalmente accetta, di non essere adatto a una vita di soprusi e violenze. Ora deve trovare il coraggio di contraddire il padre rifiutandosi di seguire le sue orme.

Sei un blogger? Copia la scheda del film