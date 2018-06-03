Trama del film Shelby oaks - il covo del male

Il film segue la disperata ricerca di Mia (Camille Sullivan) per ritrovare sua sorella Riley (Sarah Durn), scomparsa misteriosamente senza lasciare traccia, ormai dodici anni fa. La sua ossessione la porta a indagare sul passato della sorella, scoprendo grazie al ritrovamento di una vecchio video registrato su nastro, che faceva parte di un gruppo di cacciatori del paranormale. Le tracce la conducono fino alla misteriosa e inquietante città di Shelby Oaks, dove il confine tra ciò che è reale e ciò che non lo è comincia a svanire. Man mano che Mia scava più a fondo nei segreti di quel luogo oscuro, scopre una serie di morti misteriose e un agghiacciante dubbio si insinua nella sua mente...

