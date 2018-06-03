Trama del film Allevi - back to life

Il film racconta il ritorno sul palco del compositore e pianista Giovanni Allevi dopo una pausa dovuta alla malattia. La storia esplora il suo percorso personale e artistico, mettendo in luce la sua forza interiore e il potere trasformativo dell’arte. Offre un ritratto intimo delle sfide e delle vittorie di Allevi mentre si prepara a riconnettersi con il pubblico attraverso la sua musica.

