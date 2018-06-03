eddington regia di Ari Aster USA, Finlandia 2025
Ciao Paul!
eddington (2025)

locandina del film EDDINGTON

Titolo Originale: EDDINGTON

RegiaAri Aster

InterpretiJoaquin Phoenix, Deirdre O'Connell, Emma Stone, Micheal Ward, Pedro Pascal, Cameron Mann, Matt Gomez Hidaka, Luke Grimes, William Belleau, Austin Butler

Durata: h 2.28
NazionalitàUSA, Finlandia 2025
Generewestern
Al cinema dal 17 Ottobre 2025

Trama del film Eddington

Nella piccola cittadina di Eddington, in New Mexico, lo sceriffo Joe Cross (Joaquin Phoenix) vive con la moglie Louise (Emma Stone), una donna mentalmente instabile, e la suocera Dawn (Deidre O'Connell), complottista convinta. Quando lo Stato introduce l'obbligo di mascherina, Joe si oppone pubblicamente, sostenendo che in città il virus non è mai arrivato. Lo scontro con il sindaco Ted Garcia (Pedro Pascal), ex amante di Louise e figura politicamente opposta, si accende e diventa presto personale, oltre che politico. Joe decide così di candidarsi a sindaco, usando la questione mascherine come piattaforma. Eddington si spacca in fazioni, mentre la tensione cresce attorno a una trattativa con una grande azienda tech e alle proteste dei giovani locali, che imitano i movimenti nazionali ma sono mossi da rancori privati. In un clima dominato dai social, tra dirette, post e messaggi virali, il confronto tra Joe e Garcia degenera.

Voti e commenti su Eddington, 2 opinioni inserite
andrea9002  @  13/10/2025 16:15:22
   7½ / 10
Ci sono parecchi depistaggi nella trama, di certo a non tutti gli spettatori piacerà essere portati a spasso a lungo, durante la visione pensavo che il film dovesse avere un gran finale per essere considerato un buon film e non solo un esercizio di stile del regista ma alla fine della visione complessiva bisogna ammettere di aver assistito ad un'altra prova di alto livello di Ari Aster e di tutto il cast!

Non siamo ai livelli di "Beau ha paura" ma anche qui si ha la sensazione che il film, dopo aver avuto mano libera grazie al successo di "Midsommar" e "Hereditary" non sia girato per il pubblico generalista quanto per la soddisfazione del regista stesso!

Le vicende locali della piccola cittadina di Eddington alla fine la porteranno ad conosciuta in tutti gli States ma quasi nessuno saprà cosa è successo veramente...

Gruppo COLLABORATORI SENIOR The Gaunt  @  09/10/2025 17:14:58
   6 / 10
Eddington probabilmente è il film più ambizioso di Aster. Con un contesto che rimanda al western moderno, la piccola cittadina del New Mexico diventa palesemente un affresco dell'America negli ultimi dieci anni. Se poi ci mettiamo sul piatto anche la situazione pandemica da Covid-19, ecco che i conflitti sempre latenti subiscono una sensibile polarizzazione, perché in fondo é questa l'America di oggi a mio parere: una nazione che sta implodendo su stessa. I progenitori MAGA e QAnonisti complottari da una parte e la cultura Woke dall'altra, idee opposte ed inconciliabili, ma accomunati dall'idiozia imperante a cui Aster non fa certamente sconti. Tuttavia mettere pandemia, teorie complottiste, scontri razziali, la bulimia da social media ed il difficile compito di scremare informazioni verificate dalle fake news (leggasi str0nzate), rendono bulimico anch'esso questo film, che si mantiene solido nella prima parte, ma parte per la tangente nella seconda parte, fuori di melone e fuori controllo. Un film imperfetto a cui non mancano lacune, ma ricchissimo di spunti.

