Trama del film Linda e il pollo

Paulette si rende conto di aver punito ingiustamente sua figlia Linda. Per rimediare, promette di cucinarle un pollo con i peperoni, anche se non sa cucinare affatto. Ma dove trovare un pollo in un giorno di sciopero, quando tutti i negozi sono chiusi?

