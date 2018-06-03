material love regia di Celine Song USA, Finlandia 2025
Ciao Paul!
material love (2025Film Novità

locandina del film MATERIAL LOVE

Titolo Originale: MATERIALISTS

RegiaCeline Song

InterpretiDakota Johnson, Chris Evans, Pedro Pascal, Zoë Winters, Marin Ireland, Louisa Jacobson, Dasha Nekrasova, Emmy Wheeler, Eddie Cahill, Sawyer Spielberg, Joseph Lee, John Magaro, Nedra Marie Taylor, Sietzka Rose, Halley Feiffer, Madeline Wise, Ian Stuart, Dan Domenech, Emiliano Díez, Rachel Zeiger-Haag, Alison Bartlett, Lindsey Broad, Baby Rose, Fernando Belo, Will Fitz, Beshoy Mehany, Swanmy Sampaio

Durata: h 1.56
NazionalitàUSA, Finlandia 2025
Generedrammatico
Al cinema dal 4 Settembre 2025

•  Altri film di Celine Song

Trama del film Material love

Una giovane e ambiziosa combina-coppie di New York si ritrova a dover scegliere tra l’uomo ideale e il suo ex, tutt’altro che perfetto.

Nessuno ha ancora votato e commentato
MATERIAL LOVE

