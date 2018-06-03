Seleziona un'opzione
Sergio, insegnante di educazione fisica, è costretto a trasferirsi a Remis, isolato paesino montano dove, apparentemente, regna una pace incorruttibile. Il professore, in realtà, scoprirà presto che gli abitanti della cittadina, per mantenere quella serenità che mostrano al mondo, una volta alla settimana compiono un inquietante rituale grazie al quale si liberano dei propri dolori abbracciando un adolescente del posto, Matteo, soprannominato L'angelo di Remis per via del suo potere misterioso e potenzialmente oscuro.
