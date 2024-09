Trama del film La bocca dell'anima

Pallido, sporco ed emaciato, Giovanni Velasques ritorna nel suo paese natale, un piccolo villaggio arroccato sulle montagne della Sicilia. Un oscuro trauma che si porta dalla guerra provoca in lui una violenta crisi. A liberarlo da questa sofferenza Ŕ una vecchia maara che lo inizia all'arte della magia, rivelandogli di possedere il dono, lo spirito di un uomo morto con il quale potrÓ aiutare gli altri. Ben presto l'autorevolezza conquistata dal nuovo mago lo porta a scontrarsi con le altre facce del potere, la chiesa e la mafia. Giovanni ripiomba in una solitudine che lo incattivisce, finchÚ il grido di dolore della sua famiglia lo richiama al ruolo di padre e lo intima a rinnegare quello spirito ôdiabolicoö che alberga nel suo corpo. Ma quest'anima sacra, venerata come una divinitÓ, potrÓ davvero perdersi nell'oblio?

