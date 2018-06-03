quir regia di Nicola Bellucci Svizzera 2024
Titolo Originale: QUIR

RegiaNicola Bellucci

InterpretiMassimo Milani, Gino Campanella, Vivian Bellina, Ernesto Tomasini, Charly Abbadessa

Durata: h 1.45
NazionalitàSvizzera 2024
Generedocumentario
Al cinema dal 8 Settembre 2025

Trama del film Quir

A Palermo c'è un negozio diverso da tutti gli altri che si chiama Quir, un luogo d'amore che sfida ogni convenzione. I proprietari sono Massimo e Gino, insieme da quarantadue anni, forse la coppia queer più longeva d'Italia. Il loro piccolo negozio di pelletteria è diventato un importante punto d'incontro della scena LGBTQI+ locale - qui si accoglie, si confessa e si cura - che lotta per i propri diritti in una Sicilia ancora roccaforte della cultura patriarcale

