Gabby parte per un viaggio in auto con la nonna Gigi verso il paese delle meraviglie urbano di Cat Francisco. Ma quando la casa delle bambole di Gabby, il suo bene più prezioso, finisce nelle mani di un'eccentrica gattara di nome Vera, Gabby parte per un'avventura nel mondo reale per riunire i Gabby Cats e salvare la casa delle bambole prima che sia troppo tardi.
LA CASA DELLE BAMBOLE DI GABBY - IL FILM
