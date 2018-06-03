Seleziona un'opzione
L'amicizia tra un pescatore brasiliano e un pinguino salvato da una fuoriuscita di petrolio. Il pescatore, di nome João, trova l'animale ferito e coperto di petrolio e, dopo averlo curato, lo libera in mare. Tuttavia, il pinguino, chiamato Dindim, torna ripetutamente da João, stabilendo un legame speciale. Nonostante la distanza e le diverse specie, la loro amicizia diventa un simbolo del potere della natura e della capacità di legame inaspettato.
IL MIO AMICO PINGUINO
