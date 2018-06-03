Seleziona un'opzione
Il film racconta una storia ambientata a Bakersfield, una cittadina della California. Honey O'Donahue (Margaret Qualley), una giovane detective privata, indaga su una serie di misteriose morti sospette, tutte collegate a una chiesa isolata e ai suoi rituali oscuri. Intorno alla vicenda ruotano anche il carismatico ma inquietante leader della setta religiosa e una donna senza identità che appare all'improvviso, capace di far vacillare ogni certezza. Le vite di questi tre personaggi si intrecciano in un crescendo di tensione.
HONEY DON'T!
