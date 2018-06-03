Trama del film Grand prix (2025)

Edda è una giovane topolina figlia del gestore di un luna park in crisi. Il suo sogno è diventare una pilota di auto da corsa. Dopo un incontro sfortunato con il suo idolo, il leggendario pilota Ed, la giovane Edda si ritrova a doverlo sostituire in incognito per salvargli la carriera. Travestita da Ed, per Edda ha così inizio un’avventura fatta di travestimenti e corse mozzafiato, mentre i due cercano di collaborare e lei si cala nel ruolo di Ed per gareggiare nella competizione. Ma qualcosa di strano accade in pista: un sabotatore misterioso sta cercando di rovinare tutto per vincere la gara. Edda dovrà usare tutta la sua astuzia e il suo coraggio per scoprire l’identità del sabotatore, tagliare il traguardo e proteggere il parco divertimenti della sua famiglia, che rischia di chiudere per sempre.

