Trama del film The lost bus

il film è ambientato nel novembre 2018 nel cuore della California del Nord, dove il devastante Camp Fire divampa con una furia senza precedenti, diventando l’incendio boschivo più letale degli ultimi cento anni negli Stati Uniti. Mentre la città di Paradise viene inghiottita dalle fiamme, due eroi improbabili – l’autista di uno scuolabus e una maestra delle elementari – si ritrovano a dover compiere l’impossibile: salvare 22 bambini intrappolati nel caos crescente e nel disorientamento generale. La loro è una corsa contro il tempo, mentre sfidano il fumo denso, le strade bloccate e il panico dilagante per mettere in salvo i piccoli studenti, affrontando situazioni impreviste e decisioni estreme lungo il tragitto.

