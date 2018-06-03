Trama del film Downton abbey - il gran finale

Gli anni Trenta bussano alle porte di Downton Abbey: morta la Contessa Violet Crawley, le redini della tenuta sono in mano a Lady Mary, chiamata a difenderne gli interessi nell'élite londinese, divisa com'è tra la tradizione nobiliare e il desiderio di traghettare la sua famiglia verso la modernità. Così, mentre Lord e Lady Grantham supervisionano la tenuta preparandosi poi al congedo, i Crawley si riuniscono per definirne il futuro in un'epoca segnata dalle turbolenze della Grande Depressione. Per l'occasione tornerà dall'America anche l'eccentrico zio Harold, mina vagante che svelerà verità dimenticate e intrighi sepolti che coinvolgono vari membri della casata.

Film collegati a DOWNTON ABBEY - IL GRAN FINALE

Sei un blogger? Copia la scheda del film