A bordo di una vecchia auto. Giancarlo Giannini ripercorrerà quel viaggio cha da Palermo lo portò sino a Catania. Un viaggio per incontrare Mimì e la poetica di una pellicola dalle tante sorprese. Un docufilm che entra nei dettagli della memoria del protagonista. Immergendosi nel suo iconico ricordare. Giancarlo Giannini ci accompagna per mano nel comprendere l’esigenza di scoprire una terra del tutto nuova prima di interpretare il suo iconico Mimì Metallurgico. Un omaggio al premio Oscar Lina Wertmüller.
UN VIAGGIO PER INCONTRARE MIMI'
