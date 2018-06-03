un viaggio per incontrare mimi' regia di Alfredo Lo Piero Italia 2024
un viaggio per incontrare mimi' (2024Film Novità

locandina del film UN VIAGGIO PER INCONTRARE MIMI'

Titolo Originale: UN VIAGGIO PER INCONTRARE MIMÌ

RegiaAlfredo Lo Piero

InterpretiGiancarlo Giannini, Tuccio Musumeci, Alessandro Caruso, Enrico Terrana, Claudio Musumeci

Durata: -
NazionalitàItalia 2024
Generedocumentario
Al cinema nel Settembre 2025

•  Altri film di Alfredo Lo Piero

Trama del film Un viaggio per incontrare mimi'

A bordo di una vecchia auto. Giancarlo Giannini ripercorrerà quel viaggio cha da Palermo lo portò sino a Catania. Un viaggio per incontrare Mimì e la poetica di una pellicola dalle tante sorprese. Un docufilm che entra nei dettagli della memoria del protagonista. Immergendosi nel suo iconico ricordare. Giancarlo Giannini ci accompagna per mano nel comprendere l’esigenza di scoprire una terra del tutto nuova prima di interpretare il suo iconico Mimì Metallurgico. Un omaggio al premio Oscar Lina Wertmüller.

UN VIAGGIO PER INCONTRARE MIMI'

