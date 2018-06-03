Seleziona un'opzione
In un affollato treno della metropolitana, una donna spinge un uomo. Litigano. Più tardi, nei corridoi della stazione, i due sconosciuti fanno l'amore goffamente in una cabina fotografica. Nell'arco di poche ore il loro rapporto diventa sempre più intenso, ma lascia trapelare una verità segreta, che si svelerà solo nel sorprendente finale della storia...
SCONOSCIUTI PER UNA NOTTE
