kneecap regia di Rich Peppiatt Irlanda, Gran Bretagna 2025
kneecap (2025Film Novità

locandina del film KNEECAP

Titolo Originale: KNEECAP

RegiaRich Peppiatt

InterpretiMóglaí Bap, Mo Chara, DJ Próvaí, Josie Walker, Fionnuala Flaherty, Jessica Reynolds, Adam Best, Simone Kirby, Michael Fassbender, Matthew Sharpe, Cathal Mercer, Donagh Deeney, Marty Maguire, Saorlaoith Brady, Aidan McCaughey, Cillian Kernan, Lalor Roddy, Gerry Adams, Karl O'Neill, Niall Cusack, Norma Sheahan, Maria Connolly, Muire McCallion, Kerri Quinn, Emily Lamey, Tony Devlin, Noel McGee, Paul Murphy, Brian Devlin, Mia Dembele An Mhuilinn, Daniel Ó Riabhaigh

Durata: h 1.45
NazionalitàIrlanda, Gran Bretagna 2025
Generecommedia
Al cinema nell'Agosto 2025

•  Altri film di Rich Peppiatt

Trama del film Kneecap

Nella Belfast post-conflitto, emerge il turbolento trio rap KNEECAP, che getta le basi per la rinascita della lingua irlandese contro l'establishment. Liam Óg e Naoise, autoproclamatisi "feccia di bassa lega", insieme all'insegnante JJ, diventano un simbolo politico e la voce di sfida della gioventù irlandese inquieta. Mentre lottano per lasciare un segno nel mondo e le pressioni familiari e relazionali minacciano di staccare la spina ai loro sogni, il trio intreccia una narrazione che trascende la musica.

KNEECAP

