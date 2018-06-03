Trama del film Fin qui tutto bene?

Dicembre 2019, Cina. Il nuovo coronavirus si trasmette da uomo ad uomo. E' la conferma della nascita di una nuova malattia virale che verrà identificata con il nome di COVID-19... Raggiunge l’Italia alla fine di febbraio 2020. E' l'inizio della prima devastante ondata di contagi e di decessi per l'Italia. I suoi effetti devastanti si fanno sentire già da subito. La quarantena confina nelle proprie abitazioni grandi e piccoli, i nuclei familiari si ritrovano a vivere un isolamento casalingo senza precedenti. Intanto le notizie drammatiche per l’aumento dei contagi e dei decessi si succedono su tutti i network. Una storia vera, il racconto di una famiglia colpita da un terribile dramma, un giovane ragazzo di vent’anni, che nell’arco di pochi giorni dopo l’inizio della pandemia vede sua madre suicidarsi quasi davanti ai suoi occhi.

