Dopo aver scontato dieci anni di carcere per il brutale omicidio della sorella, Elisa, ragazza cresciuta in un ambiente famigliare solido, viene aiutata dal criminologo Alaoui, esperto di delitti in famiglia, che la guida attraverso una nebbia di ricordi confusi. Elisa riesce finalmente a far emergere una verità sconvolgente, segnando l'inizio di quello che potrebbe essere un salvifico percorso di redenzione.
ELISA (2025)
