Trama del film Discesa libera

Manuel Falco è un giovane attore emergente che viene ostracizzato dal mondo dello spettacolo per una battuta di troppo e si ritrova a guadagnarsi da vivere lavorando come badante di Vittorio, anziano malato di Alzheimer. Solo e senza futuro, Manuel si appassiona al suo nuovo e unico amico e cerca di usare i l'arte per alleviare i sintomi della malattia. Entrato in contatto con la dottoressa Elisa De Blasi, proverà a convincerla a realizzare uno spettacolo con i degenti, tra cui c’è anche Vittorio.

