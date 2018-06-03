alpha (2025) regia di Julia Ducournau Francia, Belgio 2025
locandina del film ALPHA (2025)

Titolo Originale: ALPHA

RegiaJulia Ducournau

InterpretiMélissa Boros, Golshifteh Farahani, Tahar Rahim, Emma Mackey, Finnegan Oldfield, Louai El Amrousy, Jean-Charles Clichet, Christophe Perez, Ambrine Trigo Ouaked, Marc Riso, François Rollin, Fabien Giameluca, Rose Harlean, Julien Spitéri, Ninon Le Henry

Durata: h 2.08
NazionalitàFrancia, Belgio 2025
Generedrammatico
Al cinema nel Settembre 2025

•  Altri film di Julia Ducournau

Trama del film Alpha (2025)

Alpha è una tredicenne inquieta che vive sola con sua madre, dottoressa in una clinica specializzata. La loro quotidianità è sconvolta quando la ragazza torna da una festa con un tatuaggio “fatto in casa”, una A rozzamente incisa sul braccio. Il timore che la bravata l’abbia portata a contrarre un pericoloso virus inizia ad aleggiare nelle loro vite proprio mentre a casa loro compare lo zio tossicodipendente di Alpha (un maestoso Tahar Rahim).

