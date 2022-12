Trama del film Fairytale - una fiaba

Il film vede gli uomini e i dittatori che hanno cambiato la storia, tra cui Adolf Hitler, Benito Mussolini, Yosef Stalin, Winston Churchill e Napoleone Bonaparte, tutti in una sorta di limbo in attesa di varcare la soglia della porta di Dio. Mentre attendono il loro destino, ovvero ascendere in Paradiso o discendere negli Inferi, questi uomini parlano e discorrono tra di loro, non senza qualche litigio o qualche scherzo, in una babele di lingue e di visioni differenti di potere.

