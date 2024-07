Trama del film Windless

Il film racconta la storia di Koko (Ognyan Pavlov), un ragazzo bulgaro che vive in Spagna ormai da molti anni. Quando suo padre viene a mancare, Koko è costretto a tornare nella sua piccola città di origine per occuparsi del funerale e vendere la casa di famiglia. Il suo ritorno sarà ricco di sorprese e emozioni forti. La sua città natale è molto cambiata e sta per cambiare ulteriormente. Molti dei vecchi palazzi stanno per essere demoliti per lasciare spazio a un progetto edilizio che prevede un casinò, un hotel e un campo da golf. Matches (Veselin Petrov), suo amico d'infanzia, si occupa dello sgombero degli edifici e chiede a Koko di aiutarlo. Il ragazzo decide di prolungare il suo soggiorno in città per dargli una mano. Saranno giorni intensi segnati da profondi cambiamenti che porteranno Koko a scavare in se stesso e nei suoi ricordi.

