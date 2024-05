Trama del film Vangelo secondo maria

Il film racconta Maria non pi¨ come spettatrice, ma come coraggiosa artefice della propria esistenza. Una donna che si interroga sul significato di una morale che costringe alla rinuncia di sÚ, negando all'umanitÓ la conoscenza completa e il diritto alla costruzione di una propria veritÓ sul mondo.

