Trama del film La treccia

India. Smita Ŕ una 'intoccabile'. Sogna di dare alla sua giovane figlia un'educazione e farÓ di tutto pur di farlo accadere. Smita prende quindi una decisione importante: lasciare tutto e andare verso sud, alla ricerca di una sorte migliore. Italia. Giulia lavora nel laboratorio a conduzione familiare che realizza parrucche riutilizzando la ôcascaturaö, tradizione siciliana di conservare i capelli tagliati o caduti spontaneamente. In seguito a un grave incidente in cui suo padre Ŕ coinvolto, Giulia scopre che lĺazienda di famiglia Ŕ sul lastrico. Canada. Sarah Ŕ un avvocato di successo. Quando sta per essere promossa alla direzione dello studio, scopre di avere un tumore al seno. Legate senza saperlo da ci˛ che hanno di pi¨ prezioso, Smita, Giulia e Sarah si ribellano alla sorte che Ŕ stata loro assegnata e decidono di lottare, tessendo inconsapevolmente una rete di speranza e solidarietÓ.

