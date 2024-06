Trama del film Robo puffin

Gli impavidi e determinati Puffins si imbarcano in elettrizzanti avventure per scoprire la verità dietro le loro origini e sventare una cospirazione segreta che minaccia la loro stessa esistenza. Con il loro arcinemico Otto Von Walrus che trama costantemente per mettergli i bastoni tra le ruote, i Puffins dovranno affrontare sfide di tutti i tipi che li spingeranno al limite delle loro capacità. I nostri eroi dovranno destreggiarsi tra notti insonni, tattiche divisive, trappole a tempo, perdita di poteri, cloni, loop temporali, interferenze romantiche, impostori tra i loro ranghi, amnesie, misteriose scomparse, caos gravitazionale, invenzioni magiche, manipolazioni atmosferiche e l’emergenza di una nemesi robotica creata dallo stesso Otto Von Walrus: il Robo-Puffin! Tuttavia, supportati dalla loro indistruttibile amicizia, da un fluido lavoro di squadra e una caparbia determinazione, i Puffins supereranno ogni ostacolo posto sul loro cammino.

Sei un blogger? Copia la scheda del film