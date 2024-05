Trama del film L'esorcismo - ultimo atto

Anthony Miller (Russell Crowe) Ŕ un attore ormai alla deriva, tormentato dai demoni del suo passato. Quando finalmente ottiene un ruolo da protagonista in un film horror sugli esorcismi, Anthony sembra riprendere contatto con la realtÓ, ricucendo persino il rapporto complesso con sua figlia adolescente. Durante le riprese, per˛, inquietanti fenomeni iniziano a susseguirsi sul set del film, trascinando Anthony in un baratro di follia. Scena dopo scena, il comportamento dellĺuomo si fa sempre pi¨ sinistro, rendendolo una pericolosa minaccia persino per sua figlia.

