Trama del film Superluna

Superluna, il film diretto Federico Bondi, si svolge a Isola Rotonda, una piccola comunitÓ ligure. Dopo una forte scossa di terremoto che non provoca vittime o danni ingenti, gli abitanti sono comunque costretti a lasciare le loro abitazioni per un periodo per andare vivere tutti insieme nelle tende della Protezione Civile. Tra loro ci sono il benzinaio e la sua famiglia, il muratore e la parrucchiera, il vecchio maresciallo e sua moglie, e Viola, una bambina che deve stare col papÓ perchÚ la mamma Ŕ incita ed Ŕ stata ricoverata. Per Viola Ŕ tutto nuovo ed eccitante, le sembra di vivere unĺavventura straordinaria. Tutti sembrano pi¨ interessanti e divertenti da quando vivono insieme nel campo. Quando arriva anche Anna, una sua coetanea, a Viola sembra di essere in vacanza. Le due bambine diventano inseparabili e sempre pronte ad esplorare il mondo, reso meraviglioso dal terremoto che loro vedono come un amico.

