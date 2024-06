Trama del film Gli immortali

Chiara lavora come tecnico delle luci nell'allestimento di uno spettacolo di teatro-danza dedicato a Dioniso, che punisce l'umanità per non aver creduto nella sua natura divina. Quando Vittorio, suo padre, piomba nella sua vita con un male che sembra una punizione divina, Chiara deve gestire la più universale e atavica realtà che gli esseri umani di ogni parte e tempo condividono.

