Trama del film Il segreto di liberato

Un documentario incentrato su Liberato, l'artista partenopeo dall'identitÓ ignota. La sua carriera ha inizio nel 2017 con la sua musica che fonde la tradizione neo-melodica napoletana, l'R&B e l'elettronica con alcune influenze hip-hop. Di lui non si sa nulla, si ignora perfino il viso, al suo posto, per˛, si conosce il suo simbolo: una rosa. Tra le poche esibizioni, che sono rimaste nella storia per la loro memorabilitÓ, ricordiamo Rotonda Diaz a Napoli, il C2C di Torino, Milano Rocks allĺIppodromo di San Siro ma anche il Rock in Roma, dove il suo nome ha riunito 25mila persone. Liberato Ŕ uno dei segreti di Napoli, che tra i suoi vicoli e i suoi palazzi nasconde 'o munaciell', 'a bella 'mbriana, 'o sang' 'e san Gennaro, 'a sirena Partenope e molti altri, tra cui l'identitÓ del cantante.

