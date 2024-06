Trama del film Inside out 2

Il film torna nella mente dell'adolescente Riley proprio quando il quartier generale viene improvvisamente demolito per far posto a qualcosa di completamente inaspettato: nuove Emozioni! Gioia, Tristezza, Rabbia, Paura e Disgusto, che a detta di tutti gestiscono da tempo un'attivitŕ di successo, non sanno come comportarsi quando arriva Ansia. E sembra che non sia sola.

