Trama del film The bikeriders

Kathy, un membro risoluto dei Vandals, sposata con un motociclista selvaggio e spericolato di nome Benny, racconta l'evoluzione dei Vandals nel corso di un decennio, iniziando come un club locale di outsider uniti dai bei momenti, dalle moto rombanti e dal rispetto per il loro forte e costante leader Johnny. Nel corso degli anni, Kathy cerca di fare del suo meglio per gestire la natura indomita del marito e la sua fedeltÓ a Johnny, con il quale sente di dover competere per ottenere l'attenzione di Benny. Quando la vita nei Vandals diventa pi¨ pericolosa e il club minaccia di diventare una banda pi¨ sinistra, Kathy, Benny e Johnny sono costretti a fare delle scelte sulla loro lealtÓ al club e tra di loro.

Sei un blogger? Copia la scheda del film