Trama del film If - gli amici immaginari

L'incredibile e magica storia di una bambina e della sua capacitÓ di vedere gli IF, cioŔ gli amici immaginari di tutte le persone. Grazie a questo suo insolito superpotere, si imbarcherÓ in una magica avventura per ricongiungere gli IF dimenticati con i loro bambini.

