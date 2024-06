Trama del film Fremont

Il film è ambientato in una cittadina della Bay Area californiana, Fremont, nota come Little Kabul per la presenza sul suo territorio di una delle maggiori enclave di afghani negli Stati Uniti. Qui vivono diversi immigrati in cerca di un senso di appartenenza, la stessa cosa che cerca Donya (Anaita Wali Zada): comunità, connessione e amore.

