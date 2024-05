Trama del film Mothers' instinct

Ambientato nei primi anni '60, le migliori amiche e vicine Alice (Chastain) e Celine (Hathaway) vivono entrambe una vita idilliaca con prati ben curati, mariti di successo e figli della stessa etÓ. Questa perfetta armonia va improvvisamente in frantumi dopo un incidente: il figlio di Celine muore tragicamente mentre Alice stava guardando i ragazzi. Senso di colpa, sospetto e paranoia si uniscono in una cosa sola e daranno il via a una battaglia psicologica che rivelerÓ il lato pi¨ oscuro dell'istinto materno.

