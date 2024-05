Trama del film Marcello mio

La sceneggiatura è incentrata su Chiara Mastroianni che, circondata da ogni parte dalla figura del padre, decide di farlo rivivere attraverso se stessa. Si fa chiamare Marcello, si veste come lui e insiste per essere considerata un attore. Tutti intorno a lei pensano che si tratti di uno scherzo temporaneo, ma Chiara è decisa a non rinunciare alla sua nuova identità...

Sei un blogger? Copia la scheda del film